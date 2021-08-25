В ВОЗ заявили о важности предстоящих трёх месяцев для борьбы с будущими пандемиями

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об исключительной важности предстоящих трёх месяцев для выработки мер по подготовке к будущим пандемиям и реагированию на них.

«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего — подготовки и реагирования на пандемии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Гебрейесус отметил, что в осенние месяцы состоятся важные международные мероприятия, в частности, в октябре пройдёт саммит G20, а в ноябре — специальная сессия ВОЗ.

Ранее генеральный директор ВОЗ дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.