В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с числом новых жертв из-за COVID-19 в мире
- Reuters
«После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смертей в мире было стабильным на прошлой неделе», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Гебрейесус уточнил, что речь идёт о стабилизации заболеваемости и смертности «на очень высоком уровне».
Ранее генеральный директор ВОЗ дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.