В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с числом новых жертв из-за COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертей из-за COVID-19 в мире стабилизировалось.

«После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смертей в мире было стабильным на прошлой неделе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Гебрейесус уточнил, что речь идёт о стабилизации заболеваемости и смертности «на очень высоком уровне».

Ранее генеральный директор ВОЗ дал прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.