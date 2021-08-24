Байден поручил подготовить планы по эвакуации из Афганистана

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Американский президент Джо Байден поручил своей администрации разработать планы на случай изменения сроков проведения эвакуации из Афганистана.
Байден поручил подготовить планы по эвакуации из Афганистана
  • globallookpress.com
  • © Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байден поручил Министерству обороны США и Госдепартаменту «составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо».

В сообщении говорится, что на встрече с лидерами G7 президент США заявил, что американская миссия в Кабуле будет завершена «в зависимости от достижения целей».

«Он подтвердил, что сейчас мы идём по графику, чтобы завершить её к 31 августа», — сообщила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что власти США намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула к 31 августа.

В «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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