NYT: Байден допустил возможность продления миссии США в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальный источник.
Как отмечается, Байден заявил о такой возможности в ходе виртуального саммита лидеров G7.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что власти США намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула к 31 августа.
В «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.