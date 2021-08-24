NYT: Байден допустил возможность продления миссии США в Афганистане

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Президент США Джо Байден заявил, что намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, но допустил, что миссия США в стране может быть продлена.
NYT: Байден допустил возможность продления миссии США в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальный источник.

Как отмечается, Байден заявил о такой возможности в ходе виртуального саммита лидеров G7.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что власти США намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула к 31 августа.

В «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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