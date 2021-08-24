Bloomberg: главы Apple, Microsoft и Amazon посетят Белый дом для обсуждения киберугроз

Глава корпорации Apple Тим Кук, главный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компании Amazon Энди Джесси планируют встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить вопросы улучшения кибербезопасности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется, проведение встречи намечено на среду, 25 августа.

По данным агентства, в ходе встречи могут обсуждаться шаги, предпринимаемые в банковской и энергетической сферах, а также в области водоснабжения для повышения уровня кибербезопасности и укрепления сотрудничества с правительством.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал многочисленные обвинения со стороны Соединённых Штатов в адрес России в совершении хакерских атак.