Bloomberg: главы Apple, Microsoft и Amazon посетят Белый дом для обсуждения киберугроз
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняется, проведение встречи намечено на среду, 25 августа.
По данным агентства, в ходе встречи могут обсуждаться шаги, предпринимаемые в банковской и энергетической сферах, а также в области водоснабжения для повышения уровня кибербезопасности и укрепления сотрудничества с правительством.
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