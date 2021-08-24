Bloomberg: главы Apple, Microsoft и Amazon посетят Белый дом для обсуждения киберугроз

Короткая ссылка
Глава корпорации Apple Тим Кук, главный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компании Amazon Энди Джесси планируют встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить вопросы улучшения кибербезопасности.
Bloomberg: главы Apple, Microsoft и Amazon посетят Белый дом для обсуждения киберугроз
  • © Global Look Press

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется, проведение встречи намечено на среду, 25 августа.

По данным агентства, в ходе встречи могут обсуждаться шаги, предпринимаемые в банковской и энергетической сферах, а также в области водоснабжения для повышения уровня кибербезопасности и укрепления сотрудничества с правительством.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал многочисленные обвинения со стороны Соединённых Штатов в адрес России в совершении хакерских атак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить