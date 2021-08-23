В МИД Эритреи прокомментировали санкции США против начальника штаба ВС

Министерство иностранных дел Эритреи прокомментировало санкции США против начальника штаба национальных ВС генерала Филипоса Волдейоханнеса.

Как сообщает AFP, власти страны отвергают обвинения США.

«Эритрейский МИД отверг решение США о введении санкций в отношении начальника своей армии», — пишет агентство.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Волдейоханнеса. Ограничения были введены в связи с причастностью генерала, по мнению американских властей, «к серьёзным нарушениям прав человека, совершённым во время продолжающегося конфликта в эфиопском штате Тыграй».

28 июня сообщалось, что в регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле.