Минфин США ввёл санкции против начальника штаба ВС Эритреи

Министерство финансов США ввело санкции в отношении начальника штаба Вооружённых сил (ВС) Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса, заявили в пресс-службе ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на генерала Филипоса Волдейоханнеса», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ограничения введены в связи с причастностью генерала «к серьёзным нарушениям прав человека, совершённым во время продолжающегося конфликта в эфиопском штате Тыграй».

28 июня сообщалось, что в регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле.