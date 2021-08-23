Минфин США ввёл санкции против начальника штаба ВС Эритреи

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении начальника штаба Вооружённых сил (ВС) Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса, заявили в пресс-службе ведомства.
Минфин США ввёл санкции против начальника штаба ВС Эритреи
  • Pixabay

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на генерала Филипоса Волдейоханнеса», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ограничения введены в связи с причастностью генерала «к серьёзным нарушениям прав человека, совершённым во время продолжающегося конфликта в эфиопском штате Тыграй».

28 июня сообщалось, что в регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле.

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