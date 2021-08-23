Патрушев обсудил с коллегой из США ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию в Афганистане.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата российского Совбеза.
Отдельное внимание было уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.
Ранее Патрушев сообщил, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет.