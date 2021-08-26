В ЕП подняли вопрос о снятии американской блокады с Кубы

Член Европарламента (ЕП) Жоао Пимента Лопес поднял вопрос об отмене более чем 60-летней американской финансовой, экономической и торговой блокады Кубы. Об этом говорится в соответствующем обращении депутата к Совету Европейского союза, с которым ознакомился RT.

Как напомнил Лопес, блокада Кубы со стороны США была усилена жёсткими мерами, принятыми ещё во время президентства экс-лидера страны Дональда Трампа.

По мнению депутата, оставаясь в силе во время продолжающейся пандемии коронавируса, рестрикции в числе прочего «направлены на то, чтобы лишить кубинцев доступа к предметам первой необходимости». В частности, речь идёт о медицинских товарах и продовольствии.

«Несмотря на это, власти Кубы и её население придерживаются своего пути развития и отстаивают свой суверенитет и независимость. Борясь с пандемией у себя в стране, кубинцы продолжают проявлять солидарность с другими государствами и народами, в том числе со странами — членами ЕС», — заявил европарламентарий.

На этом фоне Лопес обратился к Совету ЕС с вопросом, какие меры принимаются для снятия американской блокады и «остроты проблем, которые она создаёт для Кубы и её народа».

В июне сообщалось, что 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла традиционно вносимую Кубой на протяжении 28 лет резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы».

В МИД России высказались о принятии документа.

В частности, в ведомстве посчитали «беспринципной и бесчеловечной» «развязанную американцами кампанию по дискредитации кубинских врачей, санкции против биофармацевтической промышленности, которые поставили под угрозу здоровье тысяч простых людей во многих странах мира».