В ЕП подняли вопрос о снятии американской блокады с Кубы
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- AFP
Как напомнил Лопес, блокада Кубы со стороны США была усилена жёсткими мерами, принятыми ещё во время президентства экс-лидера страны Дональда Трампа.
По мнению депутата, оставаясь в силе во время продолжающейся пандемии коронавируса, рестрикции в числе прочего «направлены на то, чтобы лишить кубинцев доступа к предметам первой необходимости». В частности, речь идёт о медицинских товарах и продовольствии.
«Несмотря на это, власти Кубы и её население придерживаются своего пути развития и отстаивают свой суверенитет и независимость. Борясь с пандемией у себя в стране, кубинцы продолжают проявлять солидарность с другими государствами и народами, в том числе со странами — членами ЕС», — заявил европарламентарий.
На этом фоне Лопес обратился к Совету ЕС с вопросом, какие меры принимаются для снятия американской блокады и «остроты проблем, которые она создаёт для Кубы и её народа».
В июне сообщалось, что 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла традиционно вносимую Кубой на протяжении 28 лет резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы».
В МИД России высказались о принятии документа.
В частности, в ведомстве посчитали «беспринципной и бесчеловечной» «развязанную американцами кампанию по дискредитации кубинских врачей, санкции против биофармацевтической промышленности, которые поставили под угрозу здоровье тысяч простых людей во многих странах мира».