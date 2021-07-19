Китай призвал США снять блокаду Кубы

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя прошедший в минувшие выходные в Гаване 100-тысячный митинг в поддержку властей Кубы, призвал США снять блокаду с карибского острова.
Китай призвал США снять блокаду Кубы
  • Reuters

«Китай всегда считал, что необходимо уважать право каждой страны на выбор своей социальной системы и пути развития. Китай решительно поддерживает Кубу в поиске её пути развития в соответствие с национальными условиями и выступает решительно против внешнего вмешательства во внутреннюю политику и внутренние дела Кубы», — приводит ТАСС его слова.

Дипломат отметил, что китайская сторона настойчиво призывает Вашингтон полностью снять блокаду Кубы.

17 июля в МИД Кубы сообщили, что более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны.

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