В МИД Кубы сообщили о стотысячном митинге в Гаване

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В МИД Кубы сообщили, что более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны.
В МИД Кубы сообщили о стотысячном митинге в Гаване
  • Reuters

«Более 100 тыс. человек собрались рано утром, движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране», — говорится в сообщении в Twitter МИД Кубы.

В манифестации приняли участие представители профсоюзов, студенческих организаций и трудовых коллективов государственных предприятий. 

Ранее МИД Кубы сообщил о кибератаках на свой сайт из США и стран Европы.

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