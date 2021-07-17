В МИД Кубы сообщили о стотысячном митинге в Гаване

В МИД Кубы сообщили, что более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны.

«Более 100 тыс. человек собрались рано утром, движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране», — говорится в сообщении в Twitter МИД Кубы.

В манифестации приняли участие представители профсоюзов, студенческих организаций и трудовых коллективов государственных предприятий.

Ранее МИД Кубы сообщил о кибератаках на свой сайт из США и стран Европы.