МИД Кубы сообщил о кибератаках на свой сайт из США и стран Европы
- Reuters
Об этом говорится в сообщении в Twitter МИД Кубы.
«Мы осуждаем кибератаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которым с 11 июля подвергается сайт нашего Министерства иностранных дел», — заявили в министерстве.
Отмечается, что такие атаки вызывают большое количество ложных обращений и выводят из строя серверы.
При этом в министерстве заявили, что атаки могли совершать люди из других стран, которые замаскировали свои IP-адреса.
Ранее в ходе протестов на Кубе один человек погиб и более ста арестованы.