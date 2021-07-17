МИД Кубы сообщил о кибератаках на свой сайт из США и стран Европы

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Министерство иностранных дел Кубы заявило, что с 11 июля на сайт кубинского внешнеполитического ведомства совершаются DDoS-атаки из США и стран Европы.
МИД Кубы сообщил о кибератаках на свой сайт из США и стран Европы
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении в Twitter МИД Кубы.

«Мы осуждаем кибератаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которым с 11 июля подвергается сайт нашего Министерства иностранных дел», — заявили в министерстве.

Отмечается, что такие атаки вызывают большое количество ложных обращений и выводят из строя серверы.

При этом в министерстве заявили, что атаки могли совершать люди из других стран, которые замаскировали свои IP-адреса.

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