В результате протестов на Кубе скончался один человек
- Reuters
«Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов на Кубе», — говорится в сообщении в Twitter.
#BREAKING One man died in Cuba anti-government protests, official says pic.twitter.com/KaeRcIdVLV— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2021
Ранее сообщалось, что кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.
Также стало известно, что на Кубе проходят акции протеста против антикоронавирусных ограничений.