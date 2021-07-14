В результате протестов на Кубе скончался один человек

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В ходе протестов на Кубе один человек погиб и более ста арестованы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные местных властей.
В результате протестов на Кубе скончался один человек
  • Reuters

«Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов на Кубе», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.

Также стало известно, что на Кубе проходят акции протеста против антикоронавирусных ограничений.

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