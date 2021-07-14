В результате протестов на Кубе скончался один человек

В ходе протестов на Кубе один человек погиб и более ста арестованы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные местных властей.

Reuters

«Один человек погиб в ходе антиправительственных протестов на Кубе», — говорится в сообщении в Twitter. #BREAKING One man died in Cuba anti-government protests, official says pic.twitter.com/KaeRcIdVLV — AFP News Agency (@AFP) July 13, 2021 Ранее сообщалось, что кубинский президент Мигель Диас-Канель призвал коммунистов страны в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей. Также стало известно, что на Кубе проходят акции протеста против антикоронавирусных ограничений.