В МИД России высказались о принятии резолюции ГА ООН по Кубе

В МИД России высказались о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы».

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 23 июня «184 голосами «за» при двух «против» (США, Израиль) и трех воздержавшихся (Бразилия, Колумбия и Украина) 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла традиционно вносимую Кубой на протяжении 28 лет резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы».

В министерстве сообщили, что «Россия, следуя своей принципиальной линии категорического неприятия односторонних санкций, ущемления национального суверенитета и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением».

«Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом рестрикционной политики Вашингтона. Санкционная война, развязанная Белым домом для достижения своей главной цели — смещения неугодного ему правительства, является симптоматичным примером открытого внешнеполитического давления в духе пресловутой «Доктрины Монро», явного пренебрежения правочеловеческими и в целом гуманитарными ценностями», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «это становится очевидным особенно сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда всем странам важно объединить усилия для борьбы с общей для всех бедой».

«К сожалению, в разгар пандемии Вашингтон «взвинчивает» санкционную антикубинскую истерию. Беспринципной и бесчеловечной считаем развязанную американцами кампанию по дискредитации кубинских врачей, санкции против биофармацевтической промышленности, которые поставили под угрозу здоровье тысяч простых людей во многих странах мира. Отрадно, что Гавана даже в таких условиях демонстрирует поразительную стойкость, продолжает оказывать помощь другим странам, предоставляя своих врачей, поставляя медицинские препараты. Верхом абсурда считаем также включение Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма», — рассказали в ведомстве.

Как отмечают в министерстве, администрация президента США Джо Байдена «проголосовала «против» данной резолюции, что идёт в русле продолжаемых Вашингтоном противозаконных, несправедливых и деструктивных действий в отношении Кубы».

«Принципиальная позиция России по резолюции остается неизменной. Совместно с дружественным кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Острова Свободы», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.