CNN: США изменили правила допуска людей к аэропорту Кабула

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Соединённые Штаты изменили правила допуска людей к международному аэропорту Кабула. В аэропорт будут пускать лишь граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Об этом сообщил телеканал CNN.
CNN: США изменили правила допуска людей к аэропорту Кабула
  • Reuters

Также граждане США и стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников.

Как заявил источник телеканала, представители радикального движения «Талибан»* помогают военным США в проверке документов желающих попасть в аэропорт.

По данным телеканала, на территории аэропорта Кабула остаются около 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула.

Также стало известно, что США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула — представители радикального движения «Талибан»* пошли навстречу в этом вопросе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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