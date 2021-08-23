CNN: США изменили правила допуска людей к аэропорту Кабула
- Reuters
Также граждане США и стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников.
Как заявил источник телеканала, представители радикального движения «Талибан»* помогают военным США в проверке документов желающих попасть в аэропорт.
По данным телеканала, на территории аэропорта Кабула остаются около 20 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула.
Также стало известно, что США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула — представители радикального движения «Талибан»* пошли навстречу в этом вопросе.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.