Один служащий сил безопасности Афганистана погиб при стрельбе у аэропорта Кабула
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Об этом сообщает бундесвер в Twitter.
Отмечается, что в перестрелку, которая произошла утром в понедельник, 23 августа, вступили также американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.
Ранее стало известно, что США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула — представители радикального движения «Талибан»* пошли навстречу в этом вопросе.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.