Один служащий сил безопасности Афганистана погиб при стрельбе у аэропорта Кабула

Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула.

Об этом сообщает бундесвер в Twitter.

Отмечается, что в перестрелку, которая произошла утром в понедельник, 23 августа, вступили также американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.

Ранее стало известно, что США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула — представители радикального движения «Талибан»* пошли навстречу в этом вопросе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.