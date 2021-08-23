США расширили периметр безопасности в аэропорту Кабула

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США расширили зону безопасности в аэропорту Кабула — представители радикального движения «Талибан»* пошли навстречу в этом вопросе, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Трансляция пресс-конференции американского государственного лидера ведётся на официальном сайте Белого дома.

«Мы внесли несколько изменений, включая расширение зоны доступа вокруг аэропорта, а также периметра безопасности... Они (талибы. — RT) пошли навстречу в расширении периметра», — сказал Байден.

По словам президента США, американская сторона контактирует с представителями «Талибана» по многим вопросам.

Ранее он заявил, что с начала июля американская сторона организовала эвакуацию из Афганистана порядка 33 тыс. человек, около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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