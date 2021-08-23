Байден: США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек
Трансляция брифинга американского лидера велась на официальном сайте Белого дома.
Байден акцентировал внимание на том, что США эвакуировали не только американцев, но также и граждан стран — участниц НАТО и партнёров, включая персонал их дипведомств.
«С 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолётах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек», — сказал он.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC ранее заявил, что 21 августа американская сторона обеспечила эвакуацию для 7,8 тыс. человек, 3,9 тыс. из них — на военных самолётах, 3,9 тыс. — на чартерных гражданских рейсах.
22 августа СМИ сообщили, что аэропорт Кабула закроют на ближайшие 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.