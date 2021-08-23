Байден: США эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек

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С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Трансляция брифинга американского лидера велась на официальном сайте Белого дома.

Байден акцентировал внимание на том, что США эвакуировали не только американцев, но также и граждан стран — участниц НАТО и партнёров, включая персонал их дипведомств.

«С 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолётах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек», — сказал он.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC ранее заявил, что 21 августа американская сторона обеспечила эвакуацию для 7,8 тыс. человек, 3,9 тыс. из них — на военных самолётах, 3,9 тыс. — на чартерных гражданских рейсах.

22 августа СМИ сообщили, что аэропорт Кабула закроют на ближайшие 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.

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