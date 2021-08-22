В США назвали число эвакуированных из Афганистана людей

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC назвал число людей, эвакуированных из Афганистана американской стороной.
В США назвали число эвакуированных из Афганистана людей
  • Reuters

«Только вчера мы вывезли или обеспечили эвакуацию для 7,8 тыс. человек, 3,9 тыс. из них — на военных самолётах, 3,9 тыс. — на чартерных гражданских рейсах», — заявил он.

Вместе с этим Салливан добавил, что всего с начала эвакуации вывезено 30 тыс. человек, из них 25 тыс. — с 14 августа.

Ранее сообщалось, что в США намерены заручиться поддержкой крупных коммерческих авиакомпаний для использования их самолётов в целях эвакуации граждан из Афганистана.

22 августа СМИ сообщили, что аэропорт Кабула закроют на ближайшие 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.

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