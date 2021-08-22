США могут использовать коммерческие авиарейсы для эвакуации граждан из Афганистана

В США намерены заручиться поддержкой крупных коммерческих авиакомпаний для использования их самолётов в целях эвакуации граждан из Афганистана.

Об этом сообщает The Hill.

Власти могут в ближайшее время задействовать Гражданский резервный воздушный флот (CRAF) для того, чтобы ускорить вывоз людей из Кабула. Предполагается, что в рамках соответствующей инициативы до пяти авиакомпаний предоставят порядка 20 коммерческих самолётов для эвакуации.

Посольство США в Афганистане в связи с неблагоприятной обстановкой в сфере безопасности ранее рекомендовало американским гражданам не пытаться приехать в аэропорт Кабула.

По словам американского генерала Хэнка Тейлора, с начала операции по эвакуации с 14 августа американская сторона организовала эвакуацию около 17 тыс. человек.