США могут использовать коммерческие авиарейсы для эвакуации граждан из Афганистана
Об этом сообщает The Hill.
Власти могут в ближайшее время задействовать Гражданский резервный воздушный флот (CRAF) для того, чтобы ускорить вывоз людей из Кабула. Предполагается, что в рамках соответствующей инициативы до пяти авиакомпаний предоставят порядка 20 коммерческих самолётов для эвакуации.
Посольство США в Афганистане в связи с неблагоприятной обстановкой в сфере безопасности ранее рекомендовало американским гражданам не пытаться приехать в аэропорт Кабула.
По словам американского генерала Хэнка Тейлора, с начала операции по эвакуации с 14 августа американская сторона организовала эвакуацию около 17 тыс. человек.