Посольство США в Афганистане рекомендовало американцам не приезжать в аэропорт Кабула

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Посольство США в Афганистане в связи с неблагоприятной обстановкой в сфере безопасности рекомендовало американским гражданам не пытаться приехать в аэропорт Кабула.
Посольство США в Афганистане рекомендовало американцам не приезжать в аэропорт Кабула
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американской дипмиссии.

«В связи с возможными угрозами в сфере безопасности у входа в аэропорт Кабула мы рекомендуем гражданам США в данный момент избегать поездок в аэропорт и не находиться рядом со входом, если вы не получили индивидуальные инструкции со стороны представителя властей США», — говорится в заявлении.

Вместе с этим посольство рекомендовало американским гражданам в Афганистане соблюдать особую осторожность, находясь в толпе, и выполнять указания местных властей. В частности, это касается соблюдения режима комендантского часа.

20 августа президент США Джо Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула. По его словам, с того момента, как он выступал 16 августа, США «достигли значительного прогресса в обеспечении безопасности аэропорта» и возобновили военные и гражданские рейсы из других стран.

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