Американский лидер Джо Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

«Я только что встречался с вице-президентом, госсекретарём, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, с другими представителями команды национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран, афганских союзников и находящихся в уязвимом положении афганцев», — заявил Байден.

По его словам, с того момента, как он выступал в понедельник, 16 августа, США «достигли значительного прогресса в обеспечении безопасности аэропорта» и возобновили военные и гражданские рейсы из других стран.

Ранее сообщалось, что власти США не намерены взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана.