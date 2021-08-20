Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.
Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
  • Reuters

«Я только что встречался с вице-президентом, госсекретарём, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, с другими представителями команды национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран, афганских союзников и находящихся в уязвимом положении афганцев», — заявил Байден.

По его словам, с того момента, как он выступал в понедельник, 16 августа, США «достигли значительного прогресса в обеспечении безопасности аэропорта» и возобновили военные и гражданские рейсы из других стран.

Ранее сообщалось, что власти США не намерены взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить