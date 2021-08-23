В МИД Китая высказались против санкций США в отношении России

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь высказался против новых санкций США в отношении России.

В частности, в МИД Китая заявили, что новые санкции США против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального несправедливы.

«Соответствующее решение [о санкциях] было принято до выяснения истинного положения вещей — это несправедливо», — цитирует ТАСС слова представителя министерства.

Ранее сообщалось, что Минфин и Госдепартамент США ввели новые санкции из-за инцидента с Навальным в отношении девяти граждан России и двух организаций.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции США.