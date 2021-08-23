В МИД Китая высказались против санкций США в отношении России
- Reuters
В частности, в МИД Китая заявили, что новые санкции США против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального несправедливы.
«Соответствующее решение [о санкциях] было принято до выяснения истинного положения вещей — это несправедливо», — цитирует ТАСС слова представителя министерства.
Ранее сообщалось, что Минфин и Госдепартамент США ввели новые санкции из-за инцидента с Навальным в отношении девяти граждан России и двух организаций.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции США.