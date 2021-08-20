Минфин США ввёл санкции против девяти физических лиц из России
- Reuters
Как отмечается, США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ России и Института экспериментальной военной медицины России.
К тому же Вашингтон внёс в санкционный список ещё девять человек, которые, как утверждается, являются сотрудниками двух этих организаций.
Ранее Великобритания ввела ограничения в отношении семи граждан России: их внесли в список, связанный с «химическим оружием». Как утверждается в документе, речь идёт о сотрудниках Федеральной службы безопасности.