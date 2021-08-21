Захарова прокомментировала новые санкции США против России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции США против России в связи с Алексеем Навальным.
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России... Опять идёт в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Навального», — говорится в заявлении.

По слова Захаровой, «всё это выглядит жалко и обречённо».

Она отметила, что Вашингтон не желает считаться с реальностью, зная, что давить на Россию бесполезно, «а наш ответ, как всегда, будет жёстким и адекватным».

Ранее сообщалось, что Минфин и Госдепартамент США ввели новые санкции за якобы отравление Навального в отношении девяти граждан России и двух организаций.

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