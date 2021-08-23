Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

В России расценивают заявления президента Украины Владимира Зеленского о русскоязычном населении как разжигание межнациональной розни, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью газете Magyar Nemzet он напомнил, как уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень посоветовал неукраиноязычным жителям страны выехать с Украины, а Зеленский заявил, что русскоязычному населению нужно «путешествовать и найти себе место в России».

«Мы рассматриваем эти заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это несут уголовную ответственность. Мы неоднократно обращали внимание специализированных международных организаций — ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО — на эти эксцессы», — сказал Лавров.

По словам главы МИД России, в стране продолжат следить за тем, чтобы Украина выполняла свои обязательства, касающиеся соблюдения прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств.

Верховная рада Украины также ранее по инициативе президента Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины». В этот перечень не включены русские.

Президент России Владимир Путин, комментируя законопроект, заявлял, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.