В России заявили, что не спешат исключать «Талибан» из списка террористов
«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее сообщил, что талибы обратились к Москве с просьбой оказать содействие в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.
При этом талибы заявили, что «сотни бойцов» направляются в сторону провинции Панджешер.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.