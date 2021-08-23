В России заявили, что не спешат исключать «Талибан» из списка террористов

Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан»* из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее сообщил, что талибы обратились к Москве с просьбой оказать содействие в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

При этом талибы заявили, что «сотни бойцов» направляются в сторону провинции Панджешер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.