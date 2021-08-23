В России заявили, что не спешат исключать «Талибан» из списка террористов

Короткая ссылка
Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан»* из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее сообщил, что талибы обратились к Москве с просьбой оказать содействие в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

При этом талибы заявили, что «сотни бойцов» направляются в сторону провинции Панджешер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить