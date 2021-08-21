Талибы попросили через Россию передать сигнал лидерам ополчения в Панджшере

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что «Талибан»* попросил Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — заявил посол.

Он отметил, что в этот регион переместился первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя новым главой государства после бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны.

Посол отметил, что группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации в ущелье, например через достижение политического соглашения.

Также Жирнов сообщил, что обстановка в Кабуле восьмые сутки остаётся спокойной.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.