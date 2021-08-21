Посол России в Кабуле рассказал о спокойной обстановке в городе

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Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что обстановка в Кабуле восьмые сутки остается спокойной.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы увидеть это своими глазами. Удостоверились, так и есть», — сказал посол.

Он отметил, что демонстраций против «Талибана»* в городе замечено не было.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о помощи с выездом в Россию афганцам, имеющим российское гражданство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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