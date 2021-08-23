Байден: введение санкций против «Талибана» будет зависеть от их поведения

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Отвечая на вопрос о том, поддержали ли бы в Вашингтоне инициативу о введении санкций против радикального движения «Талибан»* при определённых условиях, президент США Джо Байден ответил утвердительно.

Пресс-конференция американского государственного лидера транслировалась на официальном сайте Белого дома.

«Мой ответ: да, это зависит от поведения», — сказал Байден.

По его словам, на данный момент талибы не предприняли никаких действий, направленных против США, и «в целом соблюдали свои обещания» по беспрепятственному доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана.

«Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», — заключил президент.

С начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули республику с 14 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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