Меркель пригрозила России возможными санкциями из-за «Северного потока — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что Германия может ввести санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.
Меркель пригрозила России возможными санкциями из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — приводит её слова «Известия».

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина рассматривает газопровод «исключительно через призму безопасности».

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал, что грозит Германии в случае отказа от «Северного потока — 2».

1 августа глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет предупредил Россию о возможных санкциях — вплоть до перекрытия «Северного потока — 2», — если трубопровод будет использоваться Москвой против Киева.

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