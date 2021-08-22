Меркель пригрозила России возможными санкциями из-за «Северного потока — 2»
- Reuters
«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — приводит её слова «Известия».
В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина рассматривает газопровод «исключительно через призму безопасности».
Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал, что грозит Германии в случае отказа от «Северного потока — 2».
1 августа глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет предупредил Россию о возможных санкциях — вплоть до перекрытия «Северного потока — 2», — если трубопровод будет использоваться Москвой против Киева.