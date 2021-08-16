Немецкий политик рассказал, чем обернётся для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Если новоизбранное правительство ФРГ решит отказаться от проекта «Северного потока — 2», это обернётся гибелью Германии как развитой промышленной державы, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

В интервью «Известиям» он отметил, что непродуманный отказ действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель от использования ядерной энергетики в мирных целях привёл страну к критической ситуации в отрасли.

«Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток — 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», — подчеркнул политик.

Мойтен предположил, что новое правительство во главе с «Зелёными» может перерезать эту «важную для ФРГ артерию».

«Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зелёной» партии», — заключил он.

Выборы в ФРГ назначены на 20 сентября. Меркель заявила, что не будет баллотироваться на ещё один срок и покинет свой пост.

Партия «Зелёные» на июньском съезде избрала Анналену Бэрбок кандидатом в канцлеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить