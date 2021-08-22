Глава МИД Турции отправится на форум «Крымская платформа»

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в украинском форуме «Крымская платформа».
Глава МИД Турции отправится на форум «Крымская платформа»
  • Reuters

Об этом сообщил турецкий МИД.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом на Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа», который пройдёт 23 августа 2021 года в Киеве», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.

Подробнее о «Крымской платформе» — в материале RT.

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