Глава МИД Турции отправится на форум «Крымская платформа»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в украинском форуме «Крымская платформа».

Об этом сообщил турецкий МИД.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом на Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа», который пройдёт 23 августа 2021 года в Киеве», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.

Подробнее о «Крымской платформе» — в материале RT.