Представителю Крыма отказали в регистрации на саммит «Крымская платформа»

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что его заявку на участие в саммите «Крымская платформа» не зарегистрировали.

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — приводит РИА Новости его слова.

Молохов отметил, что в рамках выступления планировал рассказать о диверсиях Киева против Крыма, в том числе водной и энергетической, и о санкционной политике.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа».

Саммит планируется провести 23 августа.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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