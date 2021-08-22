Эксперт объяснил заявление Трампа о возможности возвращения армии США в Афганистан

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что американская армия должна быть готова к тому, что ей вновь придётся вернуться в Афганистан.

По мнению Оленченко, Трамп выбрал ситуацию в Афганистане «как форму противостояния с нынешним президентом Джо Байденом».

«Это вписывается в ту линию, которую озвучила конгрессвумен США (Марджори Тейлор Грин. — RT), поддерживающая Трампа, и предлагающая объявить импичмент Байдену. Это инструмент для борьбы республиканцев с демократами. США очень болезненно переживают американские поражения, и бегство американцев из Афганистана многие сравнивают с бегством из Вьетнама, что болезненно переживают американские элиты», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, экс-президент США при помощи подобных заявлений пытается снизить рейтинг Байдена и улучшить позиции Республиканской партии.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия должна быть готова к тому, что ей вновь придётся вернуться в Афганистан.