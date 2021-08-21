Политолог объяснил предложение американской конгрессвумен объявить импичмент Байдену

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тыс. американцев.
Политолог объяснил предложение американской конгрессвумен объявить импичмент Байдену
  • Reuters

«Это предложение не удивительно... Мы видим крупные провалы, в том числе это касается миграционного кризиса, ситуации с пандемией, и, конечно, это прежде всего провал в Афганистане», считает Шаповалов.

По его словам, этого «вполне достаточно» для того, чтобы инициировать импичмент.

«Поэтому политические оппоненты действуют по стандартным лекалам: в условиях, когда оппонент совершает ошибки, а некоторые из этих ошибок действительно можно трактовать как преступление против американских граждан, включается угроза процедуры импичмента. Мы видим ситуацию, зеркальную по отношению к ситуации с Трампом»,  рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о том, что раскол, который существует в американском обществе, усугубляется и становится «очень опасным для американской политической системы».

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тыс. американцев.

По её мнению, для импичмента есть три причины: экстренный вывод американских войск из Афганистана, где США бросили около 10 тыс. своих сторонников, иммиграционный кризис на южной границе США и продление моратория на выселение арендаторов жилья.

 * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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