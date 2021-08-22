Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Белоруссии
Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.
«Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис... обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Белоруссии», — говорится в публикации.
В рамках диалога стороны подтвердили позицию в отношении поддержки «белорусского продемократического движения» и «призвали режим Лукашенко» прекратить репрессии в отношении белорусов. Также политики обратили внимание на кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что сложившаяся ситуация с мигрантами является новым способом давления на страну.
В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.