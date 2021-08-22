Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Белоруссии

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров обсудили события в Белоруссии.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.

«Госсекретарь Блинкен и министр Ландсбергис... обсудили жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Белоруссии», — говорится в публикации.

В рамках диалога стороны подтвердили позицию в отношении поддержки «белорусского продемократического движения» и «призвали режим Лукашенко» прекратить репрессии в отношении белорусов. Также политики обратили внимание на кампанию по созданию условий для прохода потоков нелегальных мигрантов через границу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что сложившаяся ситуация с мигрантами является новым способом давления на страну. 

В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

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