Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами способом давления на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сложившаяся ситуация с мигрантами является новым способом давления на страну.

«Думаю, что, если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, одна из таких угроз заключается как раз в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска около белорусской границы.

«Между, допустим, Литвой и Белоруссией. Это уже по несколько сот и, может, тысяча человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Белоруссии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

Также министр обороны Литвы Арунас Анушаускас заявил, что литовские военнослужащие вместе с пограничниками уже патрулируют границу страны. При этом, по его словам, военных, направленных в помощь погранохране, на границе уже не меньше, чем пограничников.