Журналист Fox News сообщила о кибератаке на Госдеп США

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Около двух недель назад Госдепартамент США подвергся кибератаке, заявила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Об этом она сообщила в своём аккаунте в Twitter.

«Госдепартамент подвергся кибератаке, уведомление о серьёзном взломе поступило от Киберкомандования ВС США... Неясно, когда взлом был обнаружен, однако, предположительно, это случилось пару недель назад», — написала Хайнрик.

По её словам, масштаб ущерба от кибератаки ещё неизвестен, однако, по информации источников, миссия по эвакуации граждан из Афганистана «не была затронута».

В июле в Вашингтоне заявили о приверженности американского лидера Джо Байдена продолжению взаимодействия с Россией в широком плане по борьбе с угрозой, которая исходит от вирусов-вымогателей.

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