Журналист Fox News сообщила о кибератаке на Госдеп США
Об этом она сообщила в своём аккаунте в Twitter.
«Госдепартамент подвергся кибератаке, уведомление о серьёзном взломе поступило от Киберкомандования ВС США... Неясно, когда взлом был обнаружен, однако, предположительно, это случилось пару недель назад», — написала Хайнрик.
По её словам, масштаб ущерба от кибератаки ещё неизвестен, однако, по информации источников, миссия по эвакуации граждан из Афганистана «не была затронута».
В июле в Вашингтоне заявили о приверженности американского лидера Джо Байдена продолжению взаимодействия с Россией в широком плане по борьбе с угрозой, которая исходит от вирусов-вымогателей.