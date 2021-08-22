Журналист Fox News сообщила о кибератаке на Госдеп США

Около двух недель назад Госдепартамент США подвергся кибератаке, заявила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

Об этом она сообщила в своём аккаунте в Twitter.

«Госдепартамент подвергся кибератаке, уведомление о серьёзном взломе поступило от Киберкомандования ВС США... Неясно, когда взлом был обнаружен, однако, предположительно, это случилось пару недель назад», — написала Хайнрик.

По её словам, масштаб ущерба от кибератаки ещё неизвестен, однако, по информации источников, миссия по эвакуации граждан из Афганистана «не была затронута».

В июле в Вашингтоне заявили о приверженности американского лидера Джо Байдена продолжению взаимодействия с Россией в широком плане по борьбе с угрозой, которая исходит от вирусов-вымогателей.