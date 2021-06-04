Компания JBS заявила о полном восстановлении работы после кибератаки

Крупнейший в мире производитель мяса JBS в полном объёме восстановил работу всех своих предприятий после кибератаки. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

В пресс-релизе подчёркивается, что компания «в полном объёме возобновила работу всех своих предприятий по всему миру после устранения последствий кибератаки 30 мая».

По словам главы JBS Андре Ногейра, «быстро восстановить деятельность» заводов удалось за счёт «целеустремлённой работы» экспертов в области интернет-технологий и кибербезопасности.

Как сообщалось ранее, большая часть фабрик крупнейшего производителя мяса JBS USA возобновит работу после кибератаки к 2 июня.

До этого из-за кибератаки закрылись почти все заводы JBS Food по производству говядины.