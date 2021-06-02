Большая часть фабрик JBS USA возобновит работу 2 июня
- Reuters
«Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — говорится в пресс-релизе гендиректора компании Андре Ногейра.
До этого из-за кибератаки закрылись почти все заводы JBS Food по производству говядины.
19 мая генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн.