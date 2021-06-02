Большая часть фабрик JBS USA возобновит работу 2 июня

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Большая часть фабрик крупнейшего производителя мяса JBS USA возобновят работу после кибератаки к 2 июня.
Большая часть фабрик JBS USA возобновит работу 2 июня
  • Reuters

«Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — говорится в пресс-релизе гендиректора компании Андре Ногейра.

До этого из-за кибератаки закрылись почти все заводы JBS Food по производству говядины.

19 мая генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн.

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