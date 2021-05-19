Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн

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Генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн.
Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн
  • Reuters

«Я знаю, что это чрезвычайно спорное решение. Оно далось мне нелегко», — заявил Блаунт в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, решение заплатить выкуп было принято, поскольку отсутствовала уверенность, насколько серьёзно кибератака отразилась на работе систем компании.

Ранее президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила, что в кибератаке на компанию Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.

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