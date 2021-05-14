Касперская не исключила причастность хакеров ЦРУ к кибератаке на Colonial Pipeline

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Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила, что в кибератаке на компанию Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ.

«Нельзя с уверенностью заявлять, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из ЦРУ», — приводит слова Касперской РИА Новости.

Кроме того, по словам Касперской, согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в Центральном разведывательном управлении США числится подразделение UMBRAGE, которое занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп.

Она уточнила, что, как правило, если «кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно».

Ранее сообщалось, что американское агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности получило от компании Colonial Pipeline новые данные о деталях совершённой на неё хакерской атаки

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