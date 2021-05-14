В США узнали детали атаки на Colonial Pipeline
«Речь идёт об атаке с применением вируса, попадание в компьютерную систему которого временно блокирует её работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму», — цитирует ТАСС заявление Уэйлса.
Как отмечает и.о., «оперативное распространение деталей кибератаки может помочь другим потенциальным жертвам выявить аналогичные вылазки хакеров и пресечь их».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США заявил, что стоящие за кибератакой на Colonial Pipeline хакеры могут быть связаны с Россией.
15 апреля в Службе внешней разведки России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.