JBS заплатила $11 млн атаковавшим её хакерам

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Руководство крупнейшего в мире производителя мяса JBS выплатило $11 млн хакерам, атаковавшим системы корпорации. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.
JBS заплатила $11 млн атаковавшим её хакерам
  • Reuters

«JBS USA сегодня подтвердила, что заплатила выкуп в размере, эквивалентном $11 млн, в ответ на преступный взлом», — сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что на момент оплаты выкупа большинство предприятий компании находилось в рабочем состоянии.

«Это решение было необходимо принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов», — заявил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра, отметив сложность принятия данного решения.

Ранее из-за кибератаки закрылись почти все заводы JBS Food по производству говядины. 4 июня компания JBS заявила о полном восстановлении работы после кибератаки.

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