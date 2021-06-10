JBS заплатила $11 млн атаковавшим её хакерам

Руководство крупнейшего в мире производителя мяса JBS выплатило $11 млн хакерам, атаковавшим системы корпорации. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

«JBS USA сегодня подтвердила, что заплатила выкуп в размере, эквивалентном $11 млн, в ответ на преступный взлом», — сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что на момент оплаты выкупа большинство предприятий компании находилось в рабочем состоянии.

«Это решение было необходимо принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов», — заявил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра, отметив сложность принятия данного решения.

Ранее из-за кибератаки закрылись почти все заводы JBS Food по производству говядины. 4 июня компания JBS заявила о полном восстановлении работы после кибератаки.