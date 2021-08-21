Посол Белоруссии заявил, что не стоит демонизировать талибов

Посол Белоруссии в Таджикистане Олег Иванов, который также отвечает за работу в Афганистане, где у республики нет диппредставительства, заявил, что не стоит демонизировать движение «Талибан»*, которое взяло под контроль Афганистан после ухода оттуда сил США.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

«Возможно ли такое победное шествие по стране, если бы их не поддерживало население? В большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на Востоке, только чёрной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально двух-трёх недель забрать», — заявил он.

Он отметил, что на следующей неделе может решиться вопрос об одном эвакуационном рейсе из столицы Афганистана.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает необходимые для спасения жизней людей технические контакты с представителями «Талибана», но не намерен признавать движение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.