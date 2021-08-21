ЕС поддерживает необходимые технические контакты с «Талибаном»
- Reuters
«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном»: они необходимы для спасения жизней. Но речь не идёт ни о каких политических переговорах или признании», — приводит ТАСС её слова.
Ранее фон дер Ляйен обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане.
Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.