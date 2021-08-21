ЕС поддерживает необходимые технические контакты с «Талибаном»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает необходимые для спасения жизней людей технические контакты с представителями «Талибана»*, но не намерен признавать движение.

«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном»: они необходимы для спасения жизней. Но речь не идёт ни о каких политических переговорах или признании», — приводит ТАСС её слова.

Ранее фон дер Ляйен обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.