Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане.
Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Обсудила сложную ситуацию в Афганистане с Йенсом Столтенбергом. Мы тщательно координируем эвакуацию сотрудников и членов их семей», — написала она.

Вместе с этим глава ЕК добавила, что ЕС и НАТО должны оставаться едиными в противостоянии вызовам безопасности, создаваемым новой ситуацией.

Ранее глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе в ходе экстренных совместных слушаний с комитетом по иностранным делам рассказал о гуманитарной ситуации в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить