Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане
- Reuters
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Обсудила сложную ситуацию в Афганистане с Йенсом Столтенбергом. Мы тщательно координируем эвакуацию сотрудников и членов их семей», — написала она.
Вместе с этим глава ЕК добавила, что ЕС и НАТО должны оставаться едиными в противостоянии вызовам безопасности, создаваемым новой ситуацией.
Ранее глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе в ходе экстренных совместных слушаний с комитетом по иностранным делам рассказал о гуманитарной ситуации в Афганистане.