Посольство России призвало Британию отказаться от конфронтации

Посольство России в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, введенные британским МИД, заявило, что правительству Великобритании необходимо отказаться от конфронтационной линии в отношении России.

«В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного, пропорционального ответа», — приводит ТАСС сообщение российской дипломатической миссии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала санкции, введённые Великобританией в отношении семи граждан России.

Ранее Британия ввела ограничения в отношении семи граждан России: их внесли в список, связанный с «химическим оружием». Как утверждается в документе, речь идёт о сотрудниках Федеральной службы безопасности.