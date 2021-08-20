Захарова прокомментировала санкции Британии в отношении России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции, введённые Великобританией в отношении семи граждан России.
Захарова прокомментировала санкции Британии в отношении России
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Что касается «их режима санкций», то односторонние рестрикции нелегитимны, так как не прошли одобрение Совбезом ООН», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, «использование нелегитимного инструмента делает апелляцию к международному праву абсурдным».

«Вместо очередного ухода от реальности лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения», — добавила представитель МИД России.

Он подчеркнула, что Россия, в отличие от США, уничтожила арсенал химического оружия, согласно взятым на себя международным обязательствам.

Ранее Британия ввела ограничения в отношении семи граждан России: их внесли в список, связанный с «химическим оружием». Как утверждается в документе, речь идёт о сотрудниках Федеральной службы безопасности.

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